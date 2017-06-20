Сантуш: неважно, в какой футбол ты играешь, если выигрываешь турниры

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш на пресс-конференции в преддверии матча Кубка конфедераций со сборной России ответил на критику по поводу игры, которую демонстрируют действующие чемпионы Европы.
«Я не знаю, что значит красивый футбол, а что – ужасный. У каждого свои интерпретации и мнения. В футболе главное – побеждать. Неважно, в какой футбол ты играешь, если ты выигрываешь турниры. В 21 матче мы проиграли лишь однажды. Это показывает качество игры моей команды», — передаёт слова Сантуша корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Сантуш: уважаю сборную России, с каждым матчем она играет лучше и лучше