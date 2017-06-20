В Италии утверждают, что Манолас согласился перейти из «Ромы» в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас дал согласие на переход в российский «Зенит», сообщает forzaroma.info со ссылкой на слова итальянского журналиста Гуидо Д’Убалдо в эфире Radio Pomeriggio.
«Ситуация с Маноласом? Роберто Манчини хочет видеть его в «Зените», а игрок уже дал своё согласие на переход, поскольку ему предложили более высокую зарплату, чем в «Роме», — почти в два раза больше. Теперь «Рома» и «Зенит» должны договориться между собой», — сказал Д’Убалдо.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил Маноласу трёхлетний контракт с зарплатой в € 5 млн в год.