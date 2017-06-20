Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз подписал контракт с «Зенитом».
Информации о сроке контракта и деталях перехода Полоза в петербургский клуб на данный момент нет.
Сам футболист в данный момент находится в расположении сборной России, которая выступает на Кубке конфедераций.
Полоз станет третьим игроком, перешедшим из «Ростова» в «Зенит» за последнее время. Ранее сине-бело-голубые подписали контракты с Кристианом Нобоа и Денисом Терентьевым.
Полоз выступает за «Ростов» с 2012 года.
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