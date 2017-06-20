«РБ Лейпциг» и «Ред Булл Зальцбург» допущены в Лигу чемпионов

Арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) приняла решение допустить австрийский «Ред Булл Зальцбург» и немецкий «РБ Лейпциг» к участию в Лиге чемпионов УЕФА-2017/18, поскольку не усмотрела нарушения статьи 5 (о чистоте конкуренции) регламента турнира. Напомним, что акционером обоих клубов является компания «Ред Булл»
«После тщательного расследования в дополнение к нескольким важным структурным и административным изменениям, которые сделали клубы (по корпоративным, финансовым, персональным, спонсорским и прочим вопросам), ИФКК решила, что какое-то одно юридическое или физическое лицо теперь не имеет решающего влияния больше чем на один клуб из участвующих в еврокубках.
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в течение 10 дней в соответствии со статьёй 34 (2) процедурного регламента ИФКК (редакция 2015 года) и статьями 62 и 63 устава УЕФА. ИИФК продолжит следить за обоими клубами, чтобы гарантировать соблюдение чистоты конкуренции», — говорится в сообщении UEFA.org.