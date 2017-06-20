Агент: Давыдов хочет уйти, чтобы играть, но «Спартак» не отпускает

Представитель нападающего «Спартака» Дениса Давыдова Иван Бакулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым заявил, что 22-летний форвард хочет уйти, но клуб его не отпускает.
«Денис Давыдов хочет уйти, чтобы играть, но «Спартак» пока не отпускает. ФНЛ – не уровень уже, Денису нужно делать шаг вперёд и получать игровую практику. В «Спартаке» говорят: «Ты нам нужен, ты – наше будущее», — и под этим предлогом не отпускают. Так уже два года. Даже в аренду не отпускают. Это уже длится на протяжении двух лет. Я уже не знаю, как расценивать. Это уже не очень положительный момент. Настал момент для того, чтобы полноценно о себе заявить.
Не просто быть молодым дарованием. Пример Караваева очень хороший. Если бы у Славы не получилось в Чехии, он всегда вернулся бы в ЦСКА, это не страшно. А то, что у него там получилось, – круто. Это нравится всем. Кто знал Могилевца до того, как он перешёл в «Рубин» в своё время? Но там он играл и после 15 туров поехал на чемпионат мира. И заслуженно поехал. Но потом вернулся и опять сел», — сказал Бакулин.