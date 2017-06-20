Тренерский штаб Слуцкого в «Халл Сити» пополнил новый тренер вратарей

Тренерский штаб «Халл Сити» по решению главного тренера Леонида Слуцкого пополнил Пэт Маунтин. 40-летний специалист будет работать с вратарями и приступит к работе на следующей неделе, сообщает официальный сайт английского клуба. Маунтин с 2008 года работал в тренерском штабе «Вулверхэмптона».
Кроме того, «Халл Сити» объявил о назначении Ли Дарнбро на пост руководителя скаутской службы. Он ранее работал в «Норвич Сити» и «Бёрнли»
Первое назначение на посту главного тренера «Халл Сити» Слуцкий совершил 15 июня, пригласив в тренерский штаб специалиста Тони Пеннока.
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