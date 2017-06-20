Наставник «Наполи» Сарри в отпуске просматривает материалы о ЦСКА

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в отпуске просматривает материалы на DVD-дисках о московском ЦСКА, сообщает ITASportPress со ссылкой на Il Mattino.
Неаполитанцы будут бороться за место в групповом этапе Лиги чемпионов, и одним из клубов, который может достаться «Наполи» в соперники по квалификации, является ЦСКА.
Сарри обеспокоен тем, что к возможной встрече с его командой ЦСКА подойдёт в более хорошей физической форме, так как российский чемпионат стартует в середине июля.
Напомним, что ЦСКА возьмёт старт в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а «Наполи» — в четвёртом.
Стали известны все возможные соперники ЦСКА в третьем квалификационном раунде ЛЧ