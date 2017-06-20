«Амкар» сыграл вничью со «Зноймо», один из голов забил болгарин Божиков

Свой первый матч на австрийском сборе «Амкар» провёл с командой «Зноймо», которая в прошлом сезоне заняла шестое место в таблице второго дивизиона чемпионата Чехии.
Встреча завершилась вничью со счётом 2:2. У пермской команды на 37-й минуте отличился находящийся на просмотре болгарин Василь Божиков, а на 84-й минуте забил Павел Комолов.
Контрольный матч
«Амкар» (Пермь, Россия) — «Зноймо» (Зноймо, Чехия) — 2:2 (1:1)
Голы: 23, (0:1); Божиков, 37 (1:1); 72, (1:2); Комолов, 84 (2:2).
«Амкар»: Вамбольт (Хомич, 59), Идову (Занев, 75), Божиков, Зуев, Конде (Йовичич, 59), Костюков (Баланович, 75), Алейников, Димов, Салугин (Комолов, 75), Прокофьев (Бодул, 75), Шиндер (Гасилин, 75).
Следующий контрольный матч «Амкар» проведёт 24 июня. Соперником красно-чёрных будет словенский «Алюминий».