Караваев: хочется выиграть чемпионат Чехии со «Спартой» и выступать в ЛЧ

Защитник чешской «Спарты» Вячеслав Караваев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову подвёл итоги прошлого сезона, рассказал о целях на ближайшее будущее, а также о последнем разговоре с Леонидом Слуцким, с которым он работал в ЦСКА.
«В европейском футболе в прошлом сезоне впечатлил Роналду, он провёл фантастический сезон – выиграл с «Реалом» чемпионат Испании, Лигу чемпионов, забил много голов. Из команд больше всего понравился «Челси», он всем нравится – заслуженно стал чемпионом АПЛ.
Как воспринял признание лучшим игроком «Спарты» в сезоне? Приятно, что выбрали именно игроки. Значит, видят, что хорошо играю, показываю себя в коллективе. Что касается целей на ближайшее будущее, то хочется выиграть со «Спартой» чемпионат. Игроку важно выигрывать, занимать первые места, играть в Лиге чемпионов – это главная задача на сезон. Личная награда позади, сейчас самое главное – командные награды.
Когда в последний раз разговаривал с Леонидом Слуцким? Когда он поздравил меня со званием лучшего игрока чемпионата Чехии. Я в свою очередь поздравил его с назначением в «Халл», — сказал Караваев.