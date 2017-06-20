Источник: Моуринью против перехода Роналду в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не хочет видеть в своей команде нападающего «Реала» Криштиану Роналду, сообщает Marca.
По информации издания, португальский специалист уведомил руководство манкунианцев о том, что не поддерживает идею с приглашением Роналду. Отмечается, что Моуринью не хочет видеть 32-летнего форварда в своей команде из-за неблагоприятных отношений, которые сложились между ними по совместной работе в «Реале».
Ранее издание Daily Express сообщило, что руководство «Манчестер Юнайтед» стало сомневаться насчёт целесообразности приобретения Роналду, а также предположило, что помехой в переходе форварда в клуб может стать Моуринью.