A Bola: «Краснодар» предложил «Спортингу» € 5 млн за Медейруша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Юри Медейруш находится в сфере интересов «Краснодара».
По информации A Bola, российский клуб предложил за футболиста € 5 млн. Также португальский клуб получит 20% от суммы будущей перепродажи.
Самому игроку предложен контракт с хорошими финансовыми условиями сроком на четыре года.
В то же время, по данным источника, «Спортинг» готов расстаться с 22-летним вингером за € 10 млн.
В сезоне-2016/17 Медейруш выступал на правах аренды за португальскую «Боавишту». В 30 матчах за этот клуб он забил 8 голов и сделал 9 голевых передач.
В предыдущие сезоны футболист выступал в аренде в командах «Арока» и «Морейренсе».