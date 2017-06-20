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A Bola: «Краснодар» предложил «Спортингу» € 5 млн за Медейруша

20 июня 2017, вторник. 21:49. Футбол

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Юри Медейруш находится в сфере интересов «Краснодара».

По информации A Bola, российский клуб предложил за футболиста € 5 млн. Также португальский клуб получит 20% от суммы будущей перепродажи.

Самому игроку предложен контракт с хорошими финансовыми условиями сроком на четыре года.

В то же время, по данным источника, «Спортинг» готов расстаться с 22-летним вингером за € 10 млн.

В сезоне-2016/17 Медейруш выступал на правах аренды за португальскую «Боавишту». В 30 матчах за этот клуб он забил 8 голов и сделал 9 голевых передач.

В предыдущие сезоны футболист выступал в аренде в командах «Арока» и «Морейренсе».

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Источник: A Bola Сообщить об ошибке
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20 июня 2017, вторник
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