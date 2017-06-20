В Италии сообщили, что «Зенит» предложил «Роме» за Маноласа € 30 млн

Агент защитника «Ромы» Костаса Маноласа вчера встретился со спортивным директором римского клуба Мончи, чтобы обсудить предложение «Зенита» в размере € 30 млн. Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Президент «Ромы» Джеймс Паллотта примет окончательное решение по Маноласу после встречи с главным тренером Эусебио Ди Франческо и Мончи в ближайшие дни.
Ранее в итальянских СМИ появилась информация, что 26-летний греческий защитник дал согласие на переход в клуб из Санкт-Петербурга.
«Зенит» предложил защитнику «Ромы» Маноласу € 5 млн в год