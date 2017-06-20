Гранат: тренерский фактор сыграл определяющую роль в моём переходе в «Рубин»

Новичок «Рубина» защитник Владимир Гранат сообщил, что определяющим фактором его перехода из «Ростова» в стан казанцев стал главный тренер команды Курбан Бердыев. Гранат работал под руководством Бердыева в «Ростове» с 2016 по 2017 год.
«Очень рад оказаться в этой команде, но если сказать по-честному, тренерский фактор сыграл определяющую роль в этом переходе. Я знаю, что Курбан Бердыев хотел меня здесь видеть, поэтому ни секунды не думал и сразу принял предложение. Хочется постоянно играть, как осенью в «Ростове», приносить пользу «Рубину» и, конечно, вернуться в сборную России. Пора уже выиграть что-то серьёзное, весомое — Кубок или чемпионат России.
«Рубин» у меня всегда ассоциировался с Курбаном Бердыевым. В «Динамо» мы лет шесть или семь не могли обыграть «Рубин». Я это прекрасно помню. Надеюсь, с возвращением Бердыева тут будут поставлены самые высокие задачи и «Рубин» будет бороться за самые высокие места.
Обстановка в команде сейчас рабочая. Я пока ещё новый человек здесь, но могу сказать, что мне полегче, чем многим ребятам, так как прекрасно понимаю и знаю требования тренера», — сказал Гранат в интервью пресс-службе казанцев.