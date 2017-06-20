Карпин: предлагаю сжечь Будогосского, как Джордано Бруно

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал слова главы департамента судейства и инспектирования Андрея Будогосского, выступившего против использования системы видеоповторов.
«Понимаю, что на меня обрушится огонь критики. Я как Джордано Бруно, которого сжигали на костре, а он до конца остался при своём мнении», — сказал Будогосский в интервью «Р-Спорту».
«Раз Будогосский сравнивает себя с Джордано Бруно, то предлагаю его, наверное, тоже сжечь. Это будет лучший вариант. Ну давайте тогда, как в детстве, играть босиком. Можно играть на камнях, на стёклах, мячом из бычьего пузыря. Детство-то у Будогосского было давным-давно, тогда, наверное, и бутс не было. Во всём мире технологии идут вперёд, всё меняется, а мы будем жить в XV веке — ну давайте так», — сказал Карпин в эфире программы «Тотальный разбор».