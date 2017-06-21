Фундукян: если молодой игрок говорит, что мечтает о «Реале», пусть валит туда!

Коммерческий директор ФК «Краснодар» и директор клубной академии Арам Фундукян высказался по поводу молодых игроков, которые рассказывают в интервью о мечтах играть в мировых топ-клубах.
«Обожаю свою школу и клуб, я здесь вырос, моя мечта… «Реал»!» — тогда бери манатки и вали в «Реал»! Не берут? Тогда, хотя бы из такта, рот закрой! Каждому молодому игроку, дающему интервью о своих мечтах играть в другом клубе, не лишне понять, что это свинство! Не понимает – значит идиот!» — написал Фундукян в своём «твиттере».
Позже Фундукян рассказал, что его слова не были обращением к какому-то конкретному игроку. При этом обидеть кого-то подобным заявлением он не боялся.
«Я считаю, что если какой-то молодой человек занимается в школе какого-то футбольного клуба и этот клуб тратит на него свою энергию и свои деньги, то по меньшей мере не совсем правильно говорить о том, что ты хотел бы выступать в другом клубе. Даже если это так, элементарное чувство такта должно сказать тебе о том, что не стоит произносить это вслух. Если ты действительно мечтаешь выступать в другом клубе, ты не должен занимать ничьё место, а поехать в этот клуб и постараться попасть в него», — приводит слова директора академии «Краснодара» «Юга.ру».