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«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Вердера» Бауэру

21 июня 2017, среда. 01:06. Футбол

«Спартак» интересуется защитником «Вердера» Робертом Бауэром, сообщил блогер Стефано Конфорти на своей странице в «Твиттере».

22-летний футболист в интервью изданию Bild подтвердил, что к нему есть интерес из России.

«Есть интерес из России, это правда. Я до сих пор в отпуске, а затем буду полностью сосредоточен на „Вердере“. Об остальном позаботится мой советник», — заявил Бауэр.

Родители игрока родом из Казахстана, в 1994 году эмигрировали в Германию. Контракт защитника с «Вердером» рассчитан до 2020 года.

Бауэр в составе сборной Германии стал обладателем олимпийской серебряной медали в 2016 году.

В прошлом сезоне Бауэр сыграл в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал три голевые передачи.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
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