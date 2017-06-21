«Спартак» проявляет интерес к защитнику «Вердера» Бауэру

«Спартак» интересуется защитником «Вердера» Робертом Бауэром, сообщил блогер Стефано Конфорти на своей странице в «Твиттере».
22-летний футболист в интервью изданию Bild подтвердил, что к нему есть интерес из России.
«Есть интерес из России, это правда. Я до сих пор в отпуске, а затем буду полностью сосредоточен на „Вердере“. Об остальном позаботится мой советник», — заявил Бауэр.
Родители игрока родом из Казахстана, в 1994 году эмигрировали в Германию. Контракт защитника с «Вердером» рассчитан до 2020 года.
Бауэр в составе сборной Германии стал обладателем олимпийской серебряной медали в 2016 году.
В прошлом сезоне Бауэр сыграл в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил один гол и отдал три голевые передачи.