Венгер назвал матчи, в которых «Арсенал» пострадал от отсутствия видеоповторов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался в поддержку введения видеоповторов и вспомнил три матча с участием его команды, в которых «канониры» пострадали из-за отсутствия возможности повлиять на решение арбитра.
«Я бы выбрал гол «Барселоны», когда она сравняла счёт в финале Лиги чемпионов в 2006 году. Там был офсайд, а мы за 30 минут до конца матча вели — 1:0. Вы знаете, что мне не хватает этого трофея, так что этот эпизод — самый важный.
Второй момент — вторая жёлтая карточка Робину ван Перси в матче с «Барселоной» в 2011 году. Мы играли против очень сильной команды, и было трудно принять это решение, которое, по сути, убило нас. И ещё я вспомню недавний момент в матче с «Баварией», когда Косельни удалили и назначили пенальти, хотя в том моменте Левандовски был в офсайде.
Эти случаи приходят на ум сразу, но, вероятно, я забываю об очень многих», — приводит слова Венгера официальный сайт «канониров».