«Ювентус» предложил € 45 млн за Бернардески, «Фиорентина» хочет € 50 млн

Туринский «Ювентус» проявляет предметный интерес к нападающему «Фиорентины» Федерико Бернардески, сообщает TMW.
По данным источника, «старая синьора» сделала руководству «фиалок» предложение о трансфере 23-летнего футболиста за € 45 млн плюс бонусы. Однако «Фиорентина» хочет получить за своего форварда не менее € 50 млн. Действующее соглашение Бернардески с «фиалками» остаётся в силе до лета 2019 года.
Ранее сообщалось об интересе к Федерико со стороны «Барселоны».
В минувшем сезоне Бернардески сыграл в чемпионате Италии 32 матча, став автором 11 голов и 4 результативных передач.