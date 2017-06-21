Силлессен сфотографировался с фанатом «Реала», прикрыв логотип клуба своим фото

Голкипер «Барселоны» Яспер Силлессен сфотографировался вместе с юным фанатом мадридского «Реала». Примечательно, что голландский вратарь, позируя с поклонником «сливочных», прикрыл логотип мадридцев на его форме своей фотографией.
Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».
Силлессен перешёл в каталонский клуб летом 2016 года. В минувшем сезоне он провёл лишь один матч в чемпионате Испании, проигрывая конкуренцию Марку-Андре тер Штегену. Несмотря на это, Силлессен ранее заявлял, что он счастлив в каталонском клубе и не планирует уходить.