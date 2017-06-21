А. Санчес и Видаль поблагодарили футболистов «Строгино» за помощь в тренировках

Президент федерации футбола Чили Артуро Салах от имени футболистов сборной страны Артуро Видаля и Алексиса Санчеса выразил благодарность игрокам клуба ПФЛ «Строгино» за помощь в тренировках команды во время проведения Кубка конфедераций — 2017. Сборная Чили живёт на базе «Строгино» и регулярно привлекает игроков местного клуба к занятиям.
«Мы очень благодарны за такой уровень организации и безопасности на турнире. Знаем, что в связи с событиями в Европе приходится очень много времени уделять как раз безопасности. Спасибо ребятам из „Строгино“, принимающим участие в тренировках. Даже такие звёзды мирового футбола, как Видаль и Санчес, рады с ними сыграть и благодарны им за помощь.
Нас хорошо принимают, всё продумано с логистикой, команде здесь комфортно и играть, и тренироваться. Нравится отношение к нам персонала, к тому же для нас большая честь и даже привилегия — быть в числе восьми команд, которые являются сильнейшими в своих конфедерациях. Для нас большая ответственность представлять здесь футбол Южной Америки, поэтому я получил уже немало поздравлений», — приводит слова Салаха Welcome2018.
Сборная Чили на групповом этапе Кубке конфедераций сыграла с Камеруном (2:0). Теперь чилийцам предстоит встретиться с Германией (22 июня) и Австралией (25 июня).