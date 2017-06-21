«Факел» подписал контракты с экс-игроками «Сокола» и «Мордовии»

Воронежский «Факел» подписал контракты с двумя новичками, находившимися на просмотре. Ряды команды пополнили вратарь Артём Фёдоров и защитник Артём Молодцов, сообщает официальный сайт «Факела».
Детали соглашений не уточняются.
32-летний Фёдоров прошлый сезон провёл в саратовском «Соколе». Он принимал участие в 37 матчах ФНЛ и пропустил 51 гол. 26-летний Молодцов в составе саранской «Мордовии» отыграл 26 матчей, результативными действиями не отметился.
«Факел» по итогам минувшего сезона ФНЛ занял 10-е место в итоговой турнирной таблице.