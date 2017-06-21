Дюгарри: Верратти — кто угодно, только не великий футболист

Бывший футболист сборной Франции Кристоф Дюгарри считает полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти переоценённым игроком. По его мнению, «Барселоне» не стоит так рьяно пытаться заполучить 23-летнего итальянца.
«Я удивлён, потому что Верратти — кто угодно, только не великий футболист. Да, он хороший игрок, но чего он достиг? Каждые полгода его имя начинает мелькать в СМИ, но он часто получает травмы, потому что ведёт неправильный образ жизни.
Принимая во внимание игру Верратти, ему следует остаться в «ПСЖ» на некоторое время, прежде чем перебираться в Испанию. Думаю, что «Барселона» не совсем права в своём стремлении заполучить его», — приводит слова Дюгарри RMC.