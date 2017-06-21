«Милан» вступил в борьбу за Куадрадо

Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо является трансферной целью «Милана», сообщает Football Italia со ссылкой на Sportitalia. Наставник россонери Винченцо Монтелла определил 29-летнего колумбийца как один из приоритетных вариантов для укрепления правого фланга.
По данным источника, «Милан» ещё больше усилит интерес к Куадрадо, если не сможет договориться о продлении контракта с нападающим Сусо. Действующее соглашение испанца с россонери истекает в 2019 году.
Конкурентами «Милана» в борьбе за Куадрадо выступают «Валенсия», «Арсенал» и «ПСЖ». Трансферная стоимость колумбийца оценивается в районе € 25-30 млн.
В минувшем сезоне Куадрадо провёл 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.