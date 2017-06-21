«Бока Хуниорс» стал 32-кратным чемпионом Аргентины

«Бока Хуниорс» стал чемпионом Аргентины, обеспечив завоевание титула за тур до окончания первенства, благодаря поражению идущего на втором месте «Банфилда» от «Сан-Лоренсо» (0:1). Чемпионский титул стал дл «Боки» 32-м в истории клуба.
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После 28 игр, лишь 3 из которых завершились поражениями, «Бока Хуниорс» имеет 59 очков. «Ривер Плейт», 36-кратный чемпион Аргентины, располагается на 3-м месте с 52 очками.
Лучшим бомбардиром «Боки» в сезоне является нападающий Дарио Бенедетто (18 мячей, 3 передачи), лучшим ассистентом — форвард Кристиан Павон (9 голов, 7 передач).