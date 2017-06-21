Михайлович: Доннарумма молод, ему стоит остаться в «Милане», где все его любят

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал решение голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы не подписывать новый контракт с «россонери». Михайлович работал в «Милане» в сезоне-2015/16 — именно он стал привлекать молодого вратаря к играм за первую команду.
«Доннарумма — хороший голкипер, и я о нём очень беспокоюсь, но ему всего 18 лет. Ему нужно время, чтобы закончить своё развитие как игрока и, если бы я был на его месте, я бы занимался этим в клубе, где все тебя любят, где терпеливы к тебе и дают возможности роста.
Я также понимаю Райолу, который выполняет свою работу очень хорошо и зарабатывает деньги для своих клиентов. Мне просто кажется, что Доннарумма ещё так молод, у него 20 лет карьеры впереди, и нет нужды торопиться", — приводит слова Михайловича Football Italia.