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Нападающий «Реала» Мариано может продолжить карьеру в АПЛ

21 июня 2017, среда. 06:14. Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Мариано Диас Мехия близок к тому, чтобы покинуть свой нынешний клуб, сообщает Marca.

Футболист понимает, что в следующем сезоне ему также будет очень нелегко рассчитывать на игровую практику. В услугах 23-летнего Мариано заинтересованы не только испанские, но и зарубежные клубы. В частности, к нему проявляют интерес некоторые клубы из АПЛ и Франции. Кроме того, видеть его в своих рядах хотели бы «Малага» и «Эспаньол». «Реал» рассматривает переход Мариано в другой клуб как на постоянной основе, так и на правах аренды.

По итогам последнего сезона Мариано принял участие в 8 матчах чемпионата Испании, став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Его контракт с «Королевским клубом» в силе до лета 2021 года.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
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