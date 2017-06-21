Источник: Дани Алвес согласовал двухлетний контракт с «Манчестер Сити»

Защитник «Ювентуса» Дани Алвес согласовал двухлетний контракт с «Манчестер Сити», сообщает NBC Sports со ссылкой на испанскую газету Sport.
Ранее также сообщалось, что «Манчестер Сити» и «Ювентус» ведут переговоры по трансферу Алвеса за € 5,7 млн. Помимо этого, некоторые СМИ утверждали, что футболист обсуждает с туринским клубом расторжение контракта по обоюдному согласию.
Алвес перешёл в «Ювентус» из «Барселоны» в 2016 году на правах свободного агента. Игрок сыграл в 33 матчах за туринцев в минувшем сезоне, отметившись 6 мячами и 7 результативными передачами. Вместе с «Юве» Алвес выиграл скудетто, Кубок Италии и дошёл до финала Лиги чемпионов.