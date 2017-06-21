Кальтц: уже не связываю с «Гамбургом» эмоций, иначе получу язву желудка

Бывший защитник «Гамбурга» Манфред Кальтц раскритиковал клуб за слабые результаты. Ганзейская команда в последние годы постоянно борется за сохранение прописки в Бундеслиге, не радуя своих болельщиков игрой и результатами.
«В проблемах команды виновато руководство клуба. Я уже не связываю с «Гамбургом» эмоций и не слежу за выступлением команды. Так будет лучше, иначе получу язву желудка», — приводит слова Кальтца Die Welt.
По итогам последнего сезона «Гамбург» набрал 38 очков и занял 14-е место в турнирной таблице.
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