«Бавария» заменила кружку английского фаната, пожаловавшегося в «Твиттере»

Английский болельщик Джим Энтвистл разместил в «Твиттере» запись, в которой пожаловался на то, что его старая кружка с логотипом «Баварии» пришла в негодность. Официальный аккаунт клуба отреагировал на этот пост и выслал фанату новую кружку.
«После более 20 лет службы, тысяч выпитых кружек я отправляю на пенсию кружку „Баварии“. Как и её владелец, она потускнела и пошла трещинами», — написал болельщик в своём «твиттере».
«Мы сожалеем, Джим. Невозможно заменить столь бесценную вещь, но если вы сообщите нам свой адрес, мы пришлём вам новую кружку», — ответили на английской официальной странице «Баварии».
Джим Энтвистл является болельщиком «Ноттингем Форест», а кружку «Баварии» ему прислал его дядя из Германии в качестве шутки, когда мюнхенцы обыграли «Ноттингем» в четвертьфинале Кубка УЕФА в сезоне-1995/96 (2:1, 5:1).