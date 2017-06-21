«ПСЖ» намерен приобрести Роналду

Руководство «ПСЖ» намерено приобрести нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает L'Equipe.
Ранее появилась информация о том, что защитник «сливочных» Пепе, собирающийся перейти в парижскую команду, зовёт туда и Роналду.
Будущее футболиста сборной Португалии в «Реале» в данный момент неясно. Он обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что Роналду сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав. В целом же игрок обвиняется в четырёх преступлениях против налоговых органов Испании. Ранее сообщалось, что игрок твёрдо намерен покинуть «Реал». 31 июля он даст показания в суде, намереваясь доказать свою невиновность.