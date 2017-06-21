Экс-игрок «Баварии» считает, что Горецка должен перейти в стан мюнхенцев

Бывший хавбек «Баварии» Томас Штрунц считает, что мюнхенцы должны попытаться приобрести полузащитника «Шальке-04» Леона Горецка. По ходу предыдущего сезона немецкие СМИ неоднократно сообщали о заинтересованности «Баварии» в услугах футболиста гельзенкирхенского клуба.
«Горецка был бы полезен «Баварии» своими физическими данными и игровыми качествами. Он ещё на стадии становления и мог бы показывать более стабильную игру. «Шальке» не будет участвовать в международных турнирах, поэтому он должен подумать о наилучшем решении относительно своего будущего и о том, не настало ли время играть в сильном клубе и решать большие задачи», — цитирует Штрунца интернет-издание Sport1.