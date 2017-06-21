«Челси» требует у «Атлетико» за Диего Косту не менее € 55 млн

Мадридский «Атлетико» провёл переговоры с лондонским «Челси» относительно приобретения нападающего Диего Косты, сообщает Mirror.
Согласно информации источника, английский клуб изначально не прочь выставить футболиста сборной Испании на трансфер, однако требует за него не менее € 55 млн. Ранее сообщалось, что испанский клуб намерен предложить за своего бывшего игрока € 30 млн. Между тем главный тренер английской команды Антонио Конте настаивает на том, что Коста больше не будет играть под его руководством.
Контракт 28-летнего футболиста с «Челси» действует до лета 2019 года. «Атлетико» в свою очередь уже давно вынашивает идею вернуть в свои ряды игрока, который защищал цвета испанского клуба с 2010 по 2014 год.