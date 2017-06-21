Рикельме: играя в «Вильярреале», думал, что выступаю за аргентинский клуб

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме поделился впечатлениями от выступления за «Вильярреал». Цвета испанской команды экс-футболист «Бока Хуниорс» защищал с 2003 по 2007 год.
«Играя в «Вильярреале», я думал, что выступаю за аргентинский клуб. Настал момент, когда я начал думать, вернуться мне в Аргентину или остаться там. В «Вильярреале» со мной в той или иной мере происходило то же, что и в «Бока Хуниорс». Было очень приятно играть в «Вильярреале». Было много южноамериканцев, мы пили мате и кушали жареное мясо. Помогли клубу прогрессировать», — цитирует Рикельме Fox Sports.
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