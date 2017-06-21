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После слов Переса Роналду начал пересматривать решение об уходе из «Реала»

21 июня 2017, среда. 08:17. Футбол

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду начал пересматривать решение о смене клубной прописки, сообщает AS.

Согласно информации источника, настроение футболиста сборной Португалии изменилось после последнего интервью президента «Королевского клуба» Флорентино Переса. Последний, в частности, сказал, что Роналду не делал недавние заявления ради того, чтобы заработать деньги. Кроме того, Перес отметил, что у игрока не было умысла скрывать налоги, в чём его обвиняет испанская прокуратура. И добавил, что «Реал» не намерен вести переговоры с другим клубом насчёт Роналду, поскольку он составляет часть истории «Реала».

После этого Роналду сказал некоторым партнёрам по сборной Португалии, что ему понравились слова Переса. Правда, окончательного решения игрок не примет до тех пор, пока не побеседует с Пересом лично.

Роналду обвиняется в неуплате налогов на сумму € 14,7 млн в период с 2011 по 2014 год. В частности, пресса сообщает, что Роналду сделал это посредством общественной организации, которую создал в 2010 году. Роналду обвиняется в неуплате тех денег, которые получал от своих имиджевых прав.

Ранее сообщалось, что футболист всё-таки решил заплатить налоговым органам Испании € 14,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения.

Роналду решил заплатить € 14,8 млн, чтобы не оказаться в тюрьме
Источник: AS Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Реал Мадрид Криштиану Роналду Флорентино Перес
Новости. Футбол
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