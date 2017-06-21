«Зенит-2» расстанется с К. Погребняком

По информации «Чемпионата», «Зенит-2» договорился с нападающим Кириллом Погребняком о расторжении трудового договора.
Погребняк перебрался в петербургский клуб в феврале 2017 года на правах свободного агента. Ранее он выступал за томскую «Томь» и воронежский «Факел». Кирилл — младший брат бывшего нападающего сборной России Павла Погребняка, который в настоящее время играет в московском «Динамо».
В минувшем сезоне Футбольной национальной лиги 24-летний форвард провёл 11 матчей, отметившись 3 голами.
Погребняк: «Динамо» ищет мне новый клуб? Может, после ближайшего матча выскажусь