Ерохин: сдержать Роналду нужно командной и дисциплинированной игрой

Полузащитник сборной России Александр Ерохин поведал, что сказал игрокам главный тренер Станислав Черчесов после победы над Новой Зеландией (2:0) на Кубке конфедераций, а также поделился мыслями о предстоящем противостоянии с лидером команды Португалии Криштиану Роналду.
«Черчесов сказал, что как только кончилась эта игра, сразу начинается подготовка к следующей. Можно, конечно, немного порадоваться, но в голове уже необходимо держать следующего соперника — Португалию.
Сдержать Криштиану Роналду нужно прежде всего командной и дисциплинированной игрой. Но в целом мы не зацикливаемся на конкретных игроках. Проблемы Роналду с налоговой службой в Испании? Я уверен, что его эти разговоры сейчас не особо волнуют. Думаю, на такого профессионала, как Роналду, подобного рода давление абсолютно никак не влияет», — цитируют Ерохина «Известия».