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«Боруссия» Д позволит Обамейянгу покинуть клуб не позднее 26 июля

21 июня 2017, среда. 09:40. Футбол

Руководство дортмундской «Боруссии» позволит нападающему Пьер-Эмерику Обамейянгу сменить клубную прописку, сообщает Sport Bild.

Однако габонский футболист сможет перейти в другой клуб лишь при одном условии: он должен сделать это до 26 июля. К этому сроку новый главный тренер немецкой команды Петер Бош уже хочет знать, на кого он может рассчитывать в очередном сезоне. После этого Обамейянгу уже не позволят покинуть «Боруссию».

В последнее время СМИ неоднократно писали о возможности перехода Обамейянга в другой клуб. Игрок по итогам последнего сезона стал с 31 голом лучшим бомбардиром чемпионата Германии.

Источник: «Манчестер Сити» не интересуется Обамейянгом
Источник: Sport Bild Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Пьер-Эмерик Обамейянг
Новости. Футбол
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