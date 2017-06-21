Райола обсудит с Доннаруммой возможность продления контракта с «Миланом»

Джанлуиджи Доннарумма может продлить контракт с «Миланом», который истекает летом 2018 года. Ранее сообщалось, что футболист отклонил предложение россонери. После этого поползли слухи, что вратарь в новом сезоне останется без игровой практики.
Накануне стало известно, что «Милан» продолжает переговоры с 18-летним голкипером и его агентом. Мино Райола даже вылетел в Польшу, где проходит молодёжный чемпионат Европы, чтобы обсудить с Доннаруммой возможность продления контракта, сообщает Sky Sport Italia.
Ранее главный тренер «Торино» Синиша Михайлович выразил мнение, что Доннарумме стоило бы остаться в «Милане».