«Урал» вылетел на сборы в Словению, где проведёт три контрольных матча

«Урал» вылетел в Словению для подготовки к сезону-2017/18 РФПЛ. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Тренироваться команда будет в деревушке Моравске-Топлице. Первое занятие запланировано на 21 июня.
В Моравске-Топлице игроки «Урала» проведут оба зарубежных сбора, которые продлятся по 10 дней каждый. Во время первого из них подопечные Александра Тарханова проведут три контрольных матча с местными командами. Уже завтра, 22 июня, «Урал» встретится с чемпионом Словении – «Марибором». 26 июня запланирован спарринг с ещё одним словенским клубом – ФК «Анкаран». Это один из лидеров второго дивизиона чемпионата Словении. Завершится первый сбор 30 июня поединком против «Целе», команды, которая в высшем дивизионе чемпионата Словении минувшего сезона заняла пятое место. О точном времени контрольных матчей будет сообщено дополнительно.
Второй словенский сбор «Урала» стартует 2 июля, а закончится 12-го числа. За это время екатеринбуржцы также планируют сыграть три матча. Согласно предварительным планам, «Урал» встретится с белградским «Партизаном» и луганской «Зарёй». Ещё один соперник уточняется.