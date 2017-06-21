Суд примет решение «по делу Вальбуэна – Бензема» 11 июля

Кассационный суд во Франции вынесет окончательный вердикт по делу форварда «Реала» Карима Бензема и полузащитника «Фенербахче» Матьё Вальбуэна 11 июля, сообщает Marca.
Ранее суд отклонил апелляцию Бензема, которого Вальбуэна в 2015 году обвинил в шантаже видеозаписью интимного характера.
В СМИ сообщалось, что Вальбуэна шантажировала группа лиц некой видеозаписью, по некоторым данным, имеющей интимный характер. Преступники требовали денег, в противном случае грозили обнародовать свой компромат. Отмечалось, что видеозапись была сделана на телефон Бензема, что и сделало его одним из основных подозреваемых.