Р. Фернандес объяснил, почему «Барселона» сделала ставку на Вальверде

Спортивный директор «Барселоны» Роберт Фернандес объяснил мотивы, которые побудили руководство клуба сделать ставку на бывшего главного тренера «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде. У руля каталонской команды этот специалист сменил Луиса Энрике.
«Когда мы начали поиски нового тренера, то нам было ясно, что Вальверде подходит «Барселоне». Это был специалист, уже знавший клуб и игравший за него. Вальверде – человек, имевший большой опыт, но прежде всего очень большие знания. Именно их мы и ценим больше всего. Он работал во многих командах и всегда достойно справлялся со своими обязанностями. Думаю, настало время для того, чтобы он работал у руля «Барселоны», — приводит слова Фернандеса Mundo Deportivo.