Мутко: уверен, что за сборную России стыдно не будет

Президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями от предстоящих матчах сборной России на Кубке конфедераций. Сегодня россияне в Москве проведут матч второго тура с командой Португалии.
«Надеюсь, следующие матчи сборной России пройдут нормально. Хотя мы видели игру сборной Португалии и Мексики, это совершенно другой уровень. Мы только двигаемся в этом направлении очень серьёзными шагами, ребята готовятся, команда обновлённая.
Выход в плей-офф? Мы все хотим этого. Команда готовилась, тоже хочет этого. У всех одни надежды. Но это в конечном счёте спорт, футбол. Будет один победитель.
В целом формируется коллектив, им нужна поддержка и на протяжении подготовки к чемпионату мира без относительности и привязки к результату. Мы же всё время вокруг этого льнём, и это на команду давит. Ребята профессиональные, хотят показать всё, что есть, будем надеяться, этого хватит. Абсолютно уверен, что за команду стыдно не будет", — цитирует Мутко «Интерфакс».