Думбия продолжит карьеру в «Спортинге»

Нападающий «Ромы» Сейду Думбия вновь покинет Италию. В прошлом сезоне 29-летний ивуариец на правах аренды играл за «Базель», а теперь отправится в Португалию. Сезон-2017/18 Думбия проведёт в лиссабонском «Спортинге».
O Jogo сообщает, что в португальском клубе Сейду Думбия будет играть на правах аренды. При этом лиссабонцы смогут выкупить права на футболиста за € 6 млн. Контракт с «Ромой» действует до лета 2019 года.
Ранее нападающий, известный в России по выступлению за ЦСКА, отказался переходить в «Халл Сити», который возглавил экс-наставник «армейцев» Леонид Слуцкий.
С. Думбия отказался переходить в «Халл Сити»