Самбрано: у «Рубина» новый тренер, мы ещё адаптируемся

Защитник «Рубина» Карлос Самбрано рассказал, что команда постепенно адаптируется к новому главному тренеру, а также поделился впечатлением от первых зарубежных сборов и победы над «Целе» (2:0).
«Было сложно начинать эти сборы, потому что у нас новый тренер, мы ещё адаптируемся. Думаю, что второй сбор будет длиннее, но нам будет попроще. Мы будем выкладываться и постараемся хорошо начать предстоящий сезон.
«Целе» – достаточно сложный соперник, и нам нужна была победа. Для нас это было своего рода испытанием. У нас новая команда, и мы понимаем, что у нас впереди очень большая подготовка, нам предстоит поработать над теми ошибками, которые мы допускаем в игре», — цитирует Самбрано пресс-служба «Рубина».