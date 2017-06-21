Хавбек сборной Камеруна Сиани: часто тёмные лошадки преподносят сюрпризы

Полузащитник сборной Камеруна Себастьен Сиани поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура Кубка конфедераций с командой Австралии. Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.
«Я не чувствую давления перед Австралией из-за результата. Но это важный матч. Считаю, что мы хорошо показали себя с Чили, но на нас ничего не давит. Футбол непредсказуем. Часто тёмные лошадки преподносят сюрпризы. Мы знаем, что у сборной Австралии хорошие игроки, которые физически готовы здорово. Переход Ломбертса в „Остенде“? Это очень хороший защитник. Достаточно сказать, что он 10 лет играл в „Зените“. Уверен, он принесёт много пользы нашей команде и передаст свой опыт „Остенде“.
Почему выходим на игру с музыкой? Мы очень любим создавать праздничную атмосферу в нашей культуре. Для нас музыка — источник вдохновения. Про русскую музыку ничего не знаю, даже телевизор в России ещё не включал. Может, вы мне подарите один-два диска? Я был бы очень рад такому подарку", — передаёт слова Сиани корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.