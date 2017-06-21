Броос: из-за пробок организаторы КК должны пересмотреть систему доставки команд

Главный тренер сборной Камеруна Уго Броос объяснил, почему опоздал на пресс-конференцию в преддверии матча Кубка конфедераций с Австралией. Встреча состоится 22 июня в Санкт-Петербурге.
«Почему опоздали на пресс-конференцию? И в Москве, и в Санкт-Петербурге мы попадали в пробки. Из-за них я очень нервничал. Вы приезжаете в гостиницу и ужинаете в 10 вечера. Думаю, организаторы должны пересмотреть систему доставки команд на тренировки, матчи и после матчей в гостиницу. Особенно к ЧМ-2018», — передаёт слова Брооса корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун — Австралия. Начало — в 18:00 мск.