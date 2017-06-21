Наставник «РБ Лейпциг»: чем сильнее соперники в Лиге чемпионов, тем лучше

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль не боится встречаться в Лиге чемпионов с европейскими грандами. Хазенхюттль полагает, что его подопечные способны бороться достойно с любым соперником.
«Я всегда говорил: чем сильнее соперники в Лиге чемпионов, тем лучше. Первый год выступления на турнире послужит тому, чтобы познакомиться с ним и доказать, что мы достойные соперники», — приводит слова Хазенхюттля интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что арбитражная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов (ИФКК) приняла решение допустить «РБ Лейпциг» к участию в Лиге чемпионов УЕФА-2017/18.