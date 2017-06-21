Новосельцев: с Манчини очень много занимаемся тактикой

Защитник «Зенита» Иван Новосельцев рассказал, как проходит первый подготовительный сбор в Австрии под руководством Роберто Манчини.
«Мы работаем очень много, продуктивно, и все ребята погружены в тренировочный процесс. Думаю, про отпуск уже все забыли. У Манчини очень много занимаемся тактикой, много работы над физической подготовкой. Объёмные тренировки, скажем так. В свободное время ребятам приходится отдыхать, спать.
В жару нелегко, но мы привыкли тренироваться при такой погоде. Сдача крови прямо на поле? Я уже с таким сталкивался, так узнаём, у кого организм быстрее устаёт. С такими процессами я сталкивался. Никто в обморок не падал", — сказал защитник в интервью клубному телевидению.