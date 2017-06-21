«Чемпионат» открыл фотовыставку «Футбол — это...» в парке Горького. Фоторепортаж

21 июня в московском парке Горького состоялось открытие фотовыставки «Чемпионата» под названием «Футбол — это...». 22 работы фотокорреспондентов «Чемпионата» были размещены на Косой аллее, ведущей в сторону музея современного искусства «Гараж». Проект призван показать сильные эмоции, которые дарит футбол, а также продемонстрировать гостеприимность России для болельщиков из разных стран мира.
Помимо размещения работ профессиональных фотографов, «Чемпионат» даёт возможность всем желающим стать равноправными участниками проекта. Для этого нужно выполнить ряд простых требований:
· сделать крутое фото на стадионе во время, до или после матча;
· добавить хэштег #champ2017;
· выложить фото в социальных сетях.
Самые яркие и креативные работы буду размещены на выставке. Конкурс продлится с 17 июня по 2 июля. С 7 июля победители смогут найти себя на стенде среди фото других болельщиков.
Войди в историю футбола, будь частью «Чемпионата»!