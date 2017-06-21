Луис Адриано: я всегда буду на стороне Доннаруммы

Нападающий «Спартака» Луис Адриано, известный в Италии по выступлению за «Милан», прокомментировал отказ 18-летнего вратаря Джанлуиджи Доннаруммы продлить контракт с россонери.
«Я думаю, каждый был удивлён этой новостью. Но Джиджи думает о том, что лучше для него и для его семьи. Карьера футболиста коротка. Я всегда буду на стороне Доннаруммы», — цитирует Адриано Tuttosport.
Ранее появилась информация, что «Милан» продолжает переговоры с футболистом. Агент Мино Райола, представляющий интересы Доннаруммы, намерен встретиться с игроком, чтобы обсудить очередные детали.
Райола обсудит с Доннаруммой возможность продления контракта с «Миланом»